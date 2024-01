Netlist Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann darauf hinweisen, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Bei Netlist liegt der RSI7 aktuell bei 43,64 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 31,37 an, dass Netlist neutral eingestuft wird. In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 11298,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik deshalb als "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Netlist in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 63,48 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Elektronische Geräte und Komponenten-Branche im Durchschnitt um -4,13 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +67,6 Prozent im Branchenvergleich für Netlist. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor lag die Rendite von Netlist um 55,91 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netlist mit einem Wert von 470 deutlich über dem Branchenmittel liegt. Das Branchen-KGV liegt bei 45,77, was einem Abstand von 927 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.