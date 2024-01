Netlist Aktie: Wer hätte das gedacht?

Netlist wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so das Ergebnis einer Analyse der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ist die Anleger-Stimmung daher auf neutraler Ebene, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Netlist in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 63,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -2,09 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +65,56 Prozent für Netlist. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 11,57 Prozent hatte, liegt Netlist mit 51,91 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index zeigt, dass Netlist aktuell mit dem Wert 65,45 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein Wert von 38, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein interessantes Bild. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Netlist in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".