Netlist Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Netlist hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -20,65 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite von Netlist um 24,86 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchenvergleich als auch im Sektorvergleich führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netlist derzeit einen Wert von 470 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 470 Euro für jeden Euro Gewinn von Netlist zahlt, was 512 Prozent mehr ist als der Durchschnittswert in der Branche. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel somit auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Netlist-Aktie von 1,74 USD mit -19,44 Prozent Abstand vom GD200 (2,16 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber weist der GD50 einen Kurs von 1,73 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Netlist-Aktie somit als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Netlist derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -11197,18 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Netlist von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.