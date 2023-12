Netlist Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Aktie von Netlist wird derzeit als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bereich Elektronische Geräte und Komponenten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 470, was einen Abstand von 916 Prozent zum Branchen-KGV von 46,27 bedeutet. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine fundamentale "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Netlist bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 11546,49 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Netlist in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Netlist auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Netlist-Aktie von 1,42 USD mit einer Entfernung von -49,29 Prozent vom GD200 (2,8 USD) als "Schlecht"-Signal bewertet. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,27 USD auf. Dies bedeutet ein "Gut"-Signal, da der Abstand +11,81 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Netlist-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.