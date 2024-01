Netlist Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Netlist-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 2,66 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 1,89 USD deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -28,95 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Ein anderer Ansatz ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, mit einem Unterschied von +30,34 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Netlist-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Netlist-Aktie hat einen Wert von 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für Netlist basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen über Netlist in den sozialen Medien zeigen keine klare Richtung, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung durch die Redaktion führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Netlist-Aktie eine geringere Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Elektronischen Geräten und Komponenten erzielt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Netlist-Aktie in verschiedenen Bereichen mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.