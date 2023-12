Netlist Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Einschätzungen von Bankanalysen zu ergänzen. Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern spielt eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dies wurde auch für die Aktie von Netlist untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Netlist war ebenfalls positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Netlist daher die Note "Gut".

In technischer Hinsicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,87 USD für den Schlusskurs der Netlist-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,22 USD, was einer Abweichung von -57,49 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,45 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Netlist also aus technischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Netlist eingestellt waren. Es gab neun positive und vier negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Netlist daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt Netlist mit einer Rendite von 0 Prozent 11651,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 11651. Die Aktie wird daher als eher unrentables Investment bewertet.

Insgesamt erhält Netlist basierend auf verschiedenen Faktoren eine gemischte Bewertung, wobei das langfristige Stimmungsbild als positiv und die technische Analyse sowie die Dividendenrendite als negativ eingeschätzt werden.