Netlist Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von Netlist im Bereich Informationstechnologie hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 21,37 Prozent liegt Netlist um mehr als 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" konnte Netlist mit einer Rendite von 22,88 Prozent eine deutlich bessere Performance erzielen, obwohl die Branche insgesamt eine mittlere Rendite von -1,51 Prozent aufweist. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Negative Themen dominierten an acht Tagen, während positive Themen nur an fünf Tagen im Vordergrund standen. Die Diskussionen konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Netlist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Netlist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronikbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,49 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Aus technischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine negative Einschätzung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Netlist liegt bei 2,79 USD, während der Kurs der Aktie selbst bei 1,41 USD liegt, was einer Abweichung von -49,46 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 1,26 USD, was einer Abweichung von +11,9 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".