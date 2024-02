Netlist Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Dividende: Bei Netlist beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0, was eine negative Differenz von -11569,63 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Netlist daher als "Schlecht".

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netlist liegt bei einem Wert von 470, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 78,52) über dem Durchschnitt (ca. 499 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Netlist daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Netlist liegt bei 30,23, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,98, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Anleger: Die Anleger-Stimmung bezüglich Netlist wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten beiden Wochen ergibt diese Schlussfolgerung. In den letzten Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Neutral" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.