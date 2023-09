Netlist-Aktie: Schwere Verluste für Investoren

Im ersten Halbjahr erregte Netlist an der Börse durch sein Gerichtsurteil gegen Branchengroßen wie Samsung große Aufmerksamkeit. Die Erfolge des kleinen Unternehmens weckten die Fantasie der Investoren und führten im Frühjahr zu einem sprunghaften Anstieg der Aktienkurse. Leider konnten diese ersten Triumphe nicht mit weiteren positiven Nachrichten gestützt werden.

Seit einiger Zeit hat sich das Geschehen abgeschwächt, laufende Prozesse liefern keine neuen Impulse mehr. Angesichts enttäuschender Zahlen und vieler unbeantworteter Fragen verliert das bullische Lager deutlich an Interesse. So verlor die Aktie allein am Freitag über zehn Prozent.

Netlist: Wieder auf Startpunkt

Zum Wochenende hin fiel der Preis für eine Netlist-Aktie auf nur noch 1,79 US-Dollar – etwa den Stand vom Februar dieses Jahres. Von einer Euphoriewelle...