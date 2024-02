Netlist Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeigt dies im RSI an. Netlist hat derzeit einen RSI-Wert von 55,81, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher auch hier die Einstufung "Neutral" lautet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Netlist hat ein KGV von 470, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 45,73. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Netlist in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Netlist beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11298,03 liegt. Daher wird die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.