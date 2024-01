Netlist Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Netlist hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 54,3 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -1,11 Prozent, und Netlist liegt aktuell 64,59 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Netlist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Netlist-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Netlist daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche einen geringeren Ertrag von 11546,47 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.