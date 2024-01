Netlist Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Diskussionen rund um Netlist auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. Aktuell gibt es keine eindeutige Tendenz in der Kommunikation. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Die Redaktion des Unternehmens kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Netlist als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnten starke positive oder negative Ausschläge in der Stimmung frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Netlist jedoch deutlich verbessert. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich. Daher wird Netlist in dieser Hinsicht neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Netlist-Aktie liegt bei 34 und erhält daher eine neutrale Bewertung. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (31,28) zeigt, dass die Aktie auch auf längere Sicht weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale RSI-Bewertung für Netlist.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält man beim Investment in die Aktie von Netlist im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" einen geringeren Ertrag in Höhe von 11546,46 Prozentpunkten, da die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 % liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.