Netlist Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie von Netlist zeigt eine durchschnittliche Schlusskursbewertung von 2,44 USD für die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs zum letzten Handelstag betrug 1,67 USD, was einem Unterschied von -31,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,64 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+1,83 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) erscheint Netlist fundamental überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 470 liegt, was einen Abstand von 916 Prozent zum Branchen-KGV von 46,28 ergibt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Netlist. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Netlist-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 37, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 56,11 liegt. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf den RSI.

Insgesamt erhält Netlist sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler Sicht eine "Neutral"-Bewertung, ebenso wie in Bezug auf die Anlegerstimmung und den RSI.