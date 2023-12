Netlist Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Netlist-Aktie hat sich in den letzten Wochen nicht gut entwickelt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 2,84 USD, während der aktuelle Kurs nur 1,2 USD beträgt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -57,75 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,37 USD, was einem Abstand von -12,41 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

Das Stimmungsbild für Netlist hat sich ebenfalls verschlechtert, wie in den sozialen Medien zu erkennen ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments und Buzz. Die Diskussionsstärke zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede und wird daher neutral bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Netlist mit -6,25 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche ist die Performance mit -4,37 Prozent im vergangenen Jahr schwächer. Daher erhält Netlist in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei Netlist ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Differenz von -11598,76 Prozent zum Branchendurchschnitt ist signifikant negativ. Somit wird die Dividendenpolitik von Netlist als schlecht bewertet.