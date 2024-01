Vorsicht vor der Tabcorp Holdings-Aktie!

Die Stimmung unter den Anlegern für Tabcorp ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen dominierend, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Das zeigt, dass die Anleger sich eher zurückhaltend äußern.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Bei Tabcorp wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsveränderung war ebenfalls negativ, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tabcorp derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in Hotels, Restaurants und Freizeit. Dieser große Unterschied führt zu der Einstufung "Schlecht" für die Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Tabcorp ist mit 76,92 als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 41,3, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt das Rating "Schlecht" für Tabcorp.