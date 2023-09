Netlist Aktie: Augen auf!

Netlist weist am 14.09.2023, 08:22 Uhr einen Kurs von 1.8 USD an der Börse OTC US auf. Das Unternehmen wird unter "Elektronische Fertigungsdienste" geführt.

Wie Netlist derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 470 ist die Aktie von Netlist auf Basis der heutigen Notierungen 922 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (46,01) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Netlist damit 31,04 Prozent unter dem Durchschnitt (0,73 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 26,03 Prozent. Netlist liegt aktuell 56,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Netlist weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") von 726,04 %. Mit einer Differenz von lediglich 726,04 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.