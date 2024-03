Netlist Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die US-amerikanische Firma Netlist schüttet keine Dividende aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11569,62 %) als niedrig bewertet wird. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionsintensität bezüglich der Aktie von Netlist war in letzter Zeit erhöht, was auf ein starkes Interesse hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Netlist eine Performance von -22,33 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche einen unterdurchschnittlichen Wert darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dies als "Schlecht" bewertet.

Die Aktie von Netlist wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen, da das KGV mit 470 insgesamt 501 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".