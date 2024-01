Netlist Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Towa":

Netlist-Aktie: Überbewertet und dennoch gute Performance

Der Elektronikhersteller Netlist wird derzeit als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 470 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 46,52 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,92 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 1,39 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 1,92 USD liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Netlist daher auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Netlist in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +66,5 Prozent im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Performance um 52,44 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Was das Sentiment und den Buzz um die Aktie betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine übliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt. Insgesamt wird Netlist daher als "Gut"-Wert eingestuft, trotz der Überbewertung auf fundamentaler Ebene.