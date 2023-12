Netlist Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Netlist erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,37 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" eine Überrendite von 16,78 Prozent darstellt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -2,81 Prozent, wobei Netlist aktuell 24,18 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt negativ, basierend auf Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. Obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, erhält die Aktie insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") wird Netlist als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 470 liegt, was einem Abstand von 916 Prozent zum Branchen-KGV von 46,27 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Netlist in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.