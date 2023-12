Netlinkz Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI für Netlinkz beträgt 37,5, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 45,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der Netlinkz-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,008 AUD liegt, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt für die letzten 50 Handelstage beträgt 0,01 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-20 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Netlinkz-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Netlinkz wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was darauf hindeutet, dass kaum Veränderungen identifiziert werden konnten. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild auf lange Sicht.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Netlinkz veröffentlicht, was zu einer überwiegend negativen Diskussion führte. In den vergangenen Tagen wurde besonders häufig über negative Themen im Zusammenhang mit Netlinkz diskutiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.