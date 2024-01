Netjoy Holdings Ltd Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein führendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Netjoy liegt bei 54,55, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 60,87, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Netjoy ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Netjoy bei 0,59 HKD, was einer Entfernung von -23,38 Prozent vom GD200 (0,77 HKD) entspricht und somit als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,64 HKD, was einem Abstand von -7,81 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Netjoy durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.