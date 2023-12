Netgear Aktie: Das macht richtig Spaß!

Netgear schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung. Dies entspricht einem Unterschied von 11651,49 Prozentpunkten (0 % gegenüber 11651,49 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Netgear in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. Über Netgear wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem Rating von "Gut". Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte die Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von -32,28 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Netgear damit 30,77 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -4,98 Prozent. Netgear liegt aktuell 27,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Netgear derzeit auf 14,13 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,79 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 12,69 USD, was einen Abstand von +16,55 Prozent bedeutet und zu einem Rating von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".