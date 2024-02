Netgear Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von Netgear liegt bei 47,06, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Netgear liegt aktuell bei 13,47 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da der Aktienkurs selbst bei 14,64 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,69 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 14,36 USD erreicht, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist Netgear im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Netgear in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,18 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -2,58 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -24,6 Prozent für Netgear führt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 575,27 Prozent hatte, lag Netgear 602,44 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.