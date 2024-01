Netgear Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Netgear beträgt das aktuelle KGV 46, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 46 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Netgear daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Netgear liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Netgear weder überkauft noch überverkauft, weshalb die Aktie für beide RSI-Werte eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Netgear-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,22 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von +7,12 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Netgear damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Netgear durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für Netgear.