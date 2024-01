Netgear Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Netgear-Aktie wird derzeit positiv bewertet, sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht. Der aktuelle Kurs von 14,74 USD liegt 5,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +7,75 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schneidet Netgear im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung mit einer Dividende von 0 % niedriger ab. Die Differenz beträgt hier 11298,03 Prozentpunkte, weshalb die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Kommentare und Wortmeldungen der Nutzer deuten auf eine positive Einschätzung hin, ebenso wie die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Netgear liegt bei 10,81, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 48,94, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Gut" für die Netgear-Aktie.