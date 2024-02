Netgear Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Netgear liegt derzeit bei 80,18, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 64,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Netgear mit einer Rendite von -27,18 Prozent mehr als 608 Prozent darunter. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,51 Prozent, wobei Netgear mit 24,66 Prozent deutlich darunter liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Netgear-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,48 USD. Der letzte Schlusskurs (12,86 USD) weicht somit -4,6 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schaut man auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (14,3 USD), so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,07 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich weist Netgear mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,35 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommunikationsausrüstung" von 46. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.