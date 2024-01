Netgear Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert dieses auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Netgear-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 60, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 50,64 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse bezieht sich auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Netgear-Aktie bei 13,84 USD für die letzten 200 Handelstage liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,98 USD weicht nur minimal ab und führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 13,72 USD liegt nahe dem Schlusskurs und resultiert in einer weiteren neutralen Einstufung. Somit wird die Netgear-Aktie insgesamt auf Basis trendfolgender Indikatoren als neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Netgear derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546.46%. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und Buzz der Netgear-Aktie wird über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für die Netgear-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.