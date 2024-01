Netgear Aktie: Was soll die Aufregung?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netgear liegt bei 46, was auf ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Kommunikationsausrüstung" hinweist. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren über Netgear in den sozialen Medien, was zu einer schlechten Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie wurde jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, weshalb sie insgesamt als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Netgear-Aktie derzeit um 5,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei 7,75 Prozent, was auch als positiv bewertet wird.

Die Anleger haben Netgear in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was sich auch in den positiven Themen rund um den Wert widerspiegelt. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als gut eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Netgear-Aktie auf Basis fundamentaler, sentimentaler und technischer Kriterien.