Netgear Aktie: Was soll die Aufregung?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netgear liegt bei 46, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,98 auf einem ähnlichen Niveau liegt. Gemäß fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Netgear-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 13,91 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,22 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +2,23 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 13,61 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+4,48 Prozent), was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, zeigt sich ein Wert von 79,51, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,22, was für 25 Tage zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf dieser Analyse erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.