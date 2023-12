Netgear Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Netgear-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 14,21 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 13,99 USD, was einem Unterschied von -1,55 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,42 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 12,64 Prozent darüber lag. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Netgear-Aktie daher eine gute Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Netgear-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 11651,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" hat im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 11651. Die Aktie wird daher als unrentables Investment bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Netgear-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 13,82, was eine gute Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 35,23 liegt und daher eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Netgear-Aktie bei 46,35, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht (-1 Prozent). Die Branche "Kommunikationsausrüstung" weist einen Wert von 45,81 auf. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.