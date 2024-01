Netgear Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Das Anleger-Sentiment für Netgear ist in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurde an acht Tagen positiv und an vier Tagen negativ über das Unternehmen diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Netgear-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In fundamentalen Kriterien wird die Netgear-Aktie als "Neutral" bewertet, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 46,35 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs der Netgear-Aktie am letzten Handelstag bei 13,99 USD lag, was einem Unterschied von +1,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht.

Im Branchenvergleich hat die Netgear-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,67 Prozent erzielt, was 41,83 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt die Unterperformance 28,64 Prozent, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt erhält die Netgear-Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments, eine "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien und technischer Analyse sowie eine "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich.