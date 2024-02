Netgear Aktie: Knallt es bald?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Netgear ist gemischt, wie aus einer Analyse hervorgeht. Sozialen Medien zufolge waren die Kommentare überwiegend positiv, doch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt auch gemischte Signale. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 80,95, was als "überkauft" eingestuft wird, während der RSI25 bei 60,18 und damit neutral ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt ebenfalls gemischte Signale. Die Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und wenig Aktivität, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Netgear in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".