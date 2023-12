Netgear Aktie: Der Knaller!

Der Aktienkurs von Netgear hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,28 Prozent erzielt, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,09 Prozent aufweist, liegt Netgear mit einer Rendite von 31,2 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 14 Tagen, in denen das Stimmungsbarometer in die positive Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Netgear. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Technisch gesehen wird Netgear auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 14,01 USD liegt, während der Kurs der Aktie (14,92 USD) um +6,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 13,21 USD zeigt eine Abweichung von +12,94 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Netgear liegt bei 37,96 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der 25-Tage-RSI von 23,42 zeigt jedoch an, dass Netgear überverkauft ist, was im Gegensatz zur vorherigen Einschätzung steht. Insgesamt wird Netgear jedoch mit einem "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.