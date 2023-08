Netgear-Aktie: Keine Verbesserung absehbar!

Vor sieben Tagen habe ich die Aktie von Netgear analysiert. Damals konnte sich das Wertpapier noch minimal von seinem neuen 52-Wochen-Tief bei 11,50 Euro erholen. Wer jedoch auf eine langfristige Erholung gehofft hatte, wurde schlussendlich enttäuscht.

Nach dem kleinen Anstieg bis auf 11,80 Euro verzeichnete die Aktie recht zügig wieder Verluste und nach einigen Schwankungen notierte das Papier am Montagmorgen bei 11,60 Euro. Zwar ist dies kein neues Tiefstand; dennoch lässt sich der negative Trend kaum bestreiten.

Netgear: Es kann immer schlechter werden

In den vergangenen vier Wochen hat die Netgear-Aktie mehr als zehn Prozent an Wert verloren. Sicherlich spielte auch das düstere Marktumfeld eine Rolle in dieser Entwicklung. Jedoch können sich die Entscheidungsträger nicht alleine hierauf berufen – denn auch die...