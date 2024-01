Netgear Aktie: Jetzt wird es spannend!

Netgear hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netgear liegt bei 46, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,98 auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für Netgear beträgt auf 7-Tage-Basis 37,96 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 23,42, was darauf hinweist, dass Netgear überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Netgear mit einer Rendite von -32,28 Prozent mehr als 39 Prozent darunter. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche erreichte im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -1,09 Prozent, wobei Netgear mit 31,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.