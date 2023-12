Netgear Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Kommunikationsausrüstungshersteller Netgear weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11598.75% liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Netgear-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung für Netgear war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Netgear-Aktie mit 14,66 USD um +14,98% über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 hingegen +3,9%, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Netgear-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,28% erzielt, was 32,21% unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -4,49%, wobei Netgear aktuell 27,79% unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.