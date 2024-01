Netgear Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Netgear-Aktie wird technisch analysiert und erhält gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 13,99 USD, während der aktuelle Kurs bei 14,58 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +4,22 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 13,27 USD, was einen Wert von +9,87 Prozent ergibt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Netgear-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Netgear-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (30,52) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Netgear.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Netgear ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 46,35, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-1 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen gemischte Signale. Die Diskussionintensität in den sozialen Medien ist langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.