Netgear Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Netgear beträgt das aktuelle KGV 46. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 46. Netgear ist aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Netgear-Aktie beträgt 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 56,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien widerspiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Netgear-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Die Aktie von Netgear ist bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Netgear. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Netgear wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.