Netgear Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Netgear-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 13,5 USD, während der aktuelle Kurs bei 13,2 USD liegt, was einer Abweichung von -2,22 Prozent entspricht.

Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (14,3 USD) unter dem GD50 (-7,69 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält Netgear daher für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, jedoch dominierten in den letzten zwei Tagen negative Themen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als neutral eingestuft.

Die Diskussionsintensität der Aktie war unterdurchschnittlich, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Netgear in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Netgear liegt bei 80,95, was zu einer schlechten Bewertung führt, während der RSI25 bei 60,18 zu einer neutralen Einschätzung führt. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Netgear-Aktie.