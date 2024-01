Netgear Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100 normiert. Netgears RSI liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 50,64 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf Dividenden weist Netgear derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546.46%. Diese Konstellation führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Netgear wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, hat Netgear ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,35, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.