Netgear Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Netgear hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,28 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -30,3 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt nur um -1,99 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Netgear um 38,46 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab unsere Untersuchung, dass die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung für Netgear eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Netgear auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,5 Prozentpunkte weniger ist als der im Mittel übliche Wert von 11546,5 %. Dies führt zur Einstufung "Schlecht".

Fundamental gesehen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netgear mit 46,35 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-0 Prozent). Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Netgear-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Netgear jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Netgear-Analyse.

Netgear: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...