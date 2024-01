Netgear Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Netgear hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 40,64 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -3,75 Prozent, wobei Netgear aktuell um 27,93 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Netgear zeigen überwiegend positive Meinungen in den letzten beiden Wochen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Die Anlegerstimmung wird als angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich in den letzten Wochen eine deutliche Verbesserung für Netgear, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netgear liegt mit einem Wert von 46,35 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.