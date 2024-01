Netgear Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Netgear-Aktie zeigt gemischte Signale aus technischer Sicht. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 13,92 USD, während der letzte Schlusskurs bei 14,09 USD liegt, was einer Abweichung von +1,22 Prozent entspricht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,53 USD) weicht der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt ab (+4,14 Prozent). Somit erhält die Netgear-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Netgear im Vergleich zur Branche Kommunikationsausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,47 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index gibt ebenfalls gemischte Signale, mit einem RSI7-Wert von 89,09, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und einem RSI25-Wert von 39,45, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich zur Informationstechnologie liegt die Rendite der Netgear-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -32,28 Prozent, was mehr als 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich also bei der Netgear-Aktie eine verhaltene bis negative Performance in verschiedenen Bereichen, was zu einem insgesamt neutralen bis schlechten Rating führt.