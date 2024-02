Netfonds Aktie: Nach so langer Zeit …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Netfonds beträgt das aktuelle KGV 105, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 57 haben. Dies bedeutet, dass Netfonds aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Netfonds derzeit bei 40,17 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 46,4 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 43,31 EUR, was einer Distanz von +7,13 Prozent entspricht und daher auch zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Netfonds-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,51 Prozent erzielt, was 0,72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 3,92 Prozent, wobei Netfonds aktuell 0,6 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass Netfonds über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was auch zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Netfonds in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".