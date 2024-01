Netfonds Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Netfonds-Aktie liegt bei 33,33, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dieser Wert basiert auf den Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Netfonds-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Netfonds-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 39,33 EUR. Der letzte Schlusskurs von 43 EUR weicht somit um +9,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (39,81 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,01 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Netfonds-Aktie führt. Insgesamt erhält die Netfonds-Aktie also in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentaler Basis wird die Netfonds-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 102,67, was einem Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,6 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Netfonds-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,18 Prozent erzielt, was 7,7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 8,18 Prozent, und Netfonds liegt aktuell 2,01 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.