Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) sieht sich häufig mit Verleumdungsklagen konfrontiert, weil das Unternehmen in seinen Dokudramen reale Personen darstellt. Das Streaming-Unternehmen wurde bereits wegen seiner Dokumentation "Our Father", "The Queens Gambit", seinem ungeschriebenen "Afflicted" und zuletzt für die Darstellung von Rachel Williams, die unter dem Namen Rachel in der beliebten Doku-Serie "Inventing Anna" auftrat, die das Leben der Betrügerin Anna Sorokin… Hier weiterlesen