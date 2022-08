Netflix und Chill Out mit der Preisgestaltung Gerüchte: Streamer dementiert $7 bis $9 werbefinanzierten Plan

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

Der Streaming-Gigant Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) hält sich weiterhin bedeckt, was die Preisgestaltung und Details seines kommenden werbefinanzierten Plans angeht. Das Unternehmen wies jüngste Behauptungen über Preisschätzungen von Bloomberg zurück.> Was geschah: Netflix dementierte, dass das neue werbefinanzierte Streaming-Angebot monatlich zwischen 7 und 9 Dollar kosten wird. Das Unternehmen sagte, es führe noch interne Diskussionen über die Preisgestaltung des Angebots, das… Hier weiterlesen