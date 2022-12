Netflix, Walt Disney, Roku & Co.: Warum diese 38 % so wichtig sind!

Walt Disney (WKN: 855686), Roku (WKN: A2DW4X) und Netflix (WKN: 552484) teilen sich weiterhin einen Markt: den Streaming-Markt. Okay, das ist den meisten ziemlich geläufig. Wohl auch, dass es sich dabei um einen starken Megatrend handelt, in dem im Moment eine ganze Menge Bewegung ist. Zum Beispiel durch das Einbinden von digitaler Werbung. Aber auch, weil das Wachstum sich zuletzt verlangsamte.

Aktuelle Zahlen mögen in vielerlei Hinsicht Antworten auf relevante Fragen liefern. Im Zentrum dieser Schlagzeilen stehen 38 %. Aber was der Kontext ist und was sie bedeuten? Das wollen wir uns im Folgenden einmal etwas näher ansehen.

Netflix, Walt Disney, Roku: Das sind die 38 %!

Wie die Marktforscher von Nielsen kürzlich herausgefunden und publiziert haben, ist Streaming in den USA inzwischen wirklich bedeutend. So sei die Nutzungsdauer in den USA alleine im November im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 41 % gestiegen. Kleiner Hinweis: Das ist nicht die relevante Kennzahl.

Nein, sondern durch den Anstieg beläuft sich der Anteil von Streaming und damit von Content-Anbietern wie Netflix, Walt Disney oder weiteren auf 38 %. Das dürfte auch eine relevante Kennzahl für Roku sein. Schließlich verbirgt sich hinter dem Namen noch immer ein in den USA weitläufig bekannter Gatekeeper, der 65 Mio. Verbrauchern (global) Zugriff auf ihre Streaming-Reise ermöglicht.

Streaming ist laut Nielsen in den USA damit das inzwischen größte Segment. Klassisches Fernsehen kommt noch auf einen relativen Anteil von 25,7 %. Bezahlte Kabelanschlüsse erzielen noch einen Marktanteil von 31,8 % und es gibt für die Differenz noch eine „Andere“-Kategorie. Die Quintessenz ist jedoch relativ eindeutig: Streaming ist in den USA nicht nur auf dem Vormarsch, sondern gemessen an den Konsumenteninteressen inzwischen der Favorit. Gute Neuigkeiten für Walt Disney, Roku, Netflix und Co.?

Der Markt wird reifer

Das, was diese Zahlen definitiv unterstreichen, ist: Der Streaming-Markt wird reifer. Roku, Netflix und Walt Disney sind keine kleinen Akteure mehr im Kernmarkt der USA. Nein, sondern die Penetration ist inzwischen weit fortgeschritten. Wachstum ist zwar noch immer möglich, vor allem zuungunsten des klassischen Fernsehens oder auch von Kabelverträgen. Aber weitere Marktanteile dürften inzwischen mit höherem Aufwand verbunden sein.

Nicht umsonst wechseln Walt Disney und Netflix bereits die Growth-Strategie und setzen auf günstigere Preise mit einem Quäntchen Werbung. Das zeigt sehr deutlich, dass sich der Markt bewegt. Trotzdem: Das Streaming hat es sich in den Gewohnheiten der Verbraucher bereits sehr bequem gemacht. Das ist eine positive Erkenntnis für Markt und Investoren. In den USA ist dieses Segment inzwischen sogar führend, zumindest im Monat November.

Der Artikel Netflix, Walt Disney, Roku & Co.: Warum diese 38 % so wichtig sind! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Netflix, Roku und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix, Roku und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022