Netflix: Überraschende Auswirkungen der Account-Sharing-Einschränkung

Vor gut fünfzehn Jahren revolutionierte Netflix mit seinem Video-on-Demand-Format das Geschäft mit Filmen und Serien. Als erster großer Anbieter bot das Unternehmen beliebte Serienklassiker online anstatt auf DVDs an. Ein großer Vorteil von Netflix war die Möglichkeit, dass ein Account von mehreren Personen genutzt werden konnte, was für viele Freundesgruppen einen Preisvorteil mit sich brachte. Kürzlich hat Netflix diese Funktion in vielen Ländern eingeschränkt. Die erwarteten Auswirkungen auf die Verbraucher sind jedoch überraschend.

Entgegen den Befürchtungen, führte die Sperre für Account-Sharing in den USA zu einem Anstieg von 73.000 neuen Abonnenten pro Tag, wie aktuelle Daten des Marktforschungsunternehmens Antenna zeigen. Trotz einiger Abo-Kündigungen stieg die Registrierung neuer Accounts im Vergleich zu den...