Netflix: Top-Content? Können wir!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Für Netflix (WKN: 552484) wird Top-Content immer wichtiger. Foolishe Investoren wissen, dass die Lage unter den Konkurrenten immer enger wird. Unter anderem Walt Disney (WKN: 855686) erhöht den Druck mit seinen starken Franchises und auch die Schlagzahl, was die Investitionen angeht.

Des Öfteren heißt es, dass Netflix generell mehr investieren muss. Historisch gewachsene Franchises existieren noch nicht. Das bedeutet, dass man mehr versuchen muss. Allerdings gibt es bei Investitionen in die Breite immer mal wieder starke Achtungserfolge. Serien wie Bridgerton, All Of Us Are Dead, Squid Game oder auch Stranger Things sind Paradebeispiele dafür.

Jetzt zeigt der US-Streaming-Platzhirsch ein weiteres Mal, dass Top-Content immer im Bereich des Möglichen liegt. Dabei geht es um ein Format, das ich jetzt persönlich nicht auf dem Schirm habe. Womöglich ein Geheimtipp …?!

Netflix: Auch das ist Top-Content!

Wie jetzt unter anderem finanzen.net berichtet, kann Netflix erneut den Top-Platz im Bereich der Nicht-Englischen-Filme für sich beanspruchen. Der Film„ Die Kaiserin“ ist zwischen dem 3. und dem 9. Oktober insgesamt 59,4 Mio. Stunden gestreamt worden. Das reicht ein weiteres Mal für die Top-Platzierung.

Allerdings nicht in der ersten Woche. Auch dafür schaffte es die Fortsetzung der Sissi-Reihe auf die Pole-Position. Netflix kann somit auf weitere Achtungserfolge bauen, die in den Rankings jeweils gut performen. Für die Growth-Story und die Relevanz des Angebots ist das entscheidend.

Im Endeffekt geht es bloß darum, dass man Möglichkeiten hat, Content zu produzieren, den die Verbraucher sehen wollen. 59,4 Mio. Stunden sind ein Indikator dafür, dass das geglückt ist. Trotzdem sehe ich weiterhin eine Baustelle im Vergleich zu anderen Anbietern, allen voran Walt Disney.

Walt Disney besitzt ein stärkeres Fundament

Eigentlich ist es relativ simpel, welchen Vorteil Walt Disney im Vergleich zu Netflix noch immer hat, wir haben es sogar bereits thematisiert. Das Management des Konkurrenten kann sich einfacher seiner Franchises bedienen. Es spricht zwar nichts dagegen, „Die Kaiserin“ noch weiter zu beleben. Das Franchise dürfte jedoch relativ flach sein, was grundsätzlich ein Problem ist.

Walt Disney kann hingegen tausend und eine Geschichte aus dem Marvel-Universum, aus dem Star-Wars-Universum und aus Reihen wie Pixar weitererzählen. Das heißt, dass sich diese Franchises einer großen Fanbase erfreuen, die wiederum alle Inhalte diesbezüglich schauen. Investitionen zahlen sich entsprechend einfacher aus.

Trotzdem hat Netflix auch das gewisse Etwas und trifft doch immer wieder den Geschmack der Investoren. Wenn es gelingt, daraus Wachstum zu erzielen, so ist das ein solides Fundament. Wenn auch für mich weiterhin nicht das beste im Markt.

Der Artikel Netflix: Top-Content? Können wir! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Netflix und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022